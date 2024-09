Espectáculo de danza: Catro Caramuxo

Duración: 30 min aprox.

Público: Familiar con bebés desde 6 meses Unha peza visual que xoga coa vida, coas formas, os sons, as texturas e o movemento.

CATRO lados ten un cadrado, catro son as estrelas que vexo desde a miña habitación, catro os recunchos do meu lugar favorito... CATRO é a experimentación a partir dun número que se repite na nosa vida a través do movemento como linguaxe e canle de coñecemento. Un espectáculo para gozar en familia.



Dirección: Laura Sarasola e Juan Rodríguez.

Escenografía: Caramuxo teatro.

Deseño son: Dani Pais Deseño.

Iluminación: Dani Pais.

Vestiario: Diego Valeiras.