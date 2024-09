Cabaliño Hop: espectáculo con música en directo

Espectáculo con música en directo.

Duración: 35 min aprox.

Público: Familiar con bebés desde 6 meses.

Valentín é un cabalo moi especial, é azul e soña con saír do carrusel onde un día e outro tamén, leva de paseo a moitos nenos e nenas. Soña con galopar moi lonxe, ata o río e máis alá. A Lúa, que sabe dos seus soños, unha noite prepara un agasallo como só pode facer a Lúa. Espectáculo moi musical, cada neno xoga co adulto e vai cantando e contando. Música tradicional do Uruguai e África.