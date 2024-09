Concerto de Ninghures

Música / Folk tradicional

Todos os públicos

Duración: 60 minutos

XXIII Feira Histórica Arteixo 1900





Enraizados na tradición galega, a súa é unha mirada global que busca inspiración no rock saharaui, as músicas do Magreb e ata as melodías cubanas. De estilo ecléctico, fan soar tanto a pandeireta coma o ukelele poñendo en valor o amor pola música e a experimentación.