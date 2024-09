La ratita presumida de Tropos, teatro de títeres

Monicreques - Público infantil (3 - 10 anos)

Duración: 45 minutos - Con entrada: 3 € e 2,25 €





O amor non se pode escoller. Ás veces chega e logo vaise. Á s veces quédase para sempre e ás veces non o atopas nunca. Outras, telo tan preto que nin o ves. Unha divertida versión do coñecido conto tradicional repleta de cancións e ladaíñas infantís.