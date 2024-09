El cantautor ​Aaron Thomas presenta "Huma Patterns"

El cantautor australiano Aaron Thomas regresa a A Coruña tras 15 años de ausencia para presentar su nuevo álbum "Huma Patterns". Aaron estará acompañado por el guitarrista y vocalista Django Rowe. Juntos interpretarán canciones de sus cuatro álbumes (Follow the Elephants, Made of Wood, The Blues and Greens y Human Patterns) en un espectáculo que promete ser íntimo y lleno de intensidad.

Apertura de puertas a las 21:30h. Concierto a partir de 22:30h.



Entradas anticipadas a partir de 10€.