"Hágase tu voluntad" de Adrián Silvestre en el Fórum Metropolitano

"Hágase tu voluntad’, do cineasta Adrián Silvestre, abre a nova tempada do ciclo Documental do Mes, que volve mañá ao Fórum Metropolitano.

As entradas xa están a venta en Ataquilla para a proxección deste mércores que comenzará ás 20.00 horas.