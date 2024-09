Ciclo Principal | En mitad de tanto fuego

Habrá dos funciones, el 18 y 19 de octubre.





De Alberto Conejero

Producción de Grec Festival de Barcelona e Miramedia Universe SL





Desexo, guerra, deserción, poder, violencia, patria… Alberto Conejero comparte co público a beleza, o misterio e a escuridade dun poema épico a través do cal dialoga coa condición humana e enlaza épocas diversas. Combina voces do pasado e do presente. Faio a partir do personaxe de Patroclo, compañeiro de armas de Aquiles. Unha montaxe a partir da Ilíada de Homero e outros textos, que nos achega a unha obra fundamental da literatura clásica grega.

Intérprete, dramaturgo e director. Tres grandes talentos presentan un espectáculo que é tanto unha canción de guerra como un oratorio polas vítimas; un monólogo sobre o que fan nos corpos palabras e ideas como “gloria”, “honra” ou “patria”; un poema escuro no cal se fala da violencia do campo de batalla, pero tamén da violencia do desexo. Porque a Ilíada empeza coas desercións de dous homes que se aman e que abandonan o campo de batalla dez anos despois de que a guerra empezase. Seguimos falando da guerra de Troia porque aínda segue ardendo.





Reparto:

Rubén de Eguía

Equipo artístico/técnico:

Dirección Xavier Albertí

Diseño de iluminación Xavier Albertí y Toni Ubach

Ayudante de dirección Adrián Novella

Jefe Técnico Toni Ubach

Producción ejecutiva Miramedia Universe SL

Coordinación de prod. Elena Martínez y Roser Soler

Producción Grec Festival de Barcelona y Miramedia Universe SL

Colaboradores Teatros del Canal, Sala Beckett, Ministerio de Cultura y Deporte

Imágen gráfica María la Cartelera

Reportaje fotográfico David Ruano

Grabación video Albert Miret

Duración estimada: 65 minutos (sin intermedio)