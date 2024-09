Concierto de la banda coruñesa Trac

La banda coruñesa Trac ofrece un homenaje a King Crimson, banda clave para todos los amantes del Rock Progresivo.

Interpretarán íntegro y por orden el LP "In The Court Of Crimson King" de 1972, el primero de la banda. Además, podremos

disfrutar de los temas del primer Lp de Trac titulado "Man", homenaje al alemán de Camelle.