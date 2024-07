​Feria Modernista de Sada

Sada celebra los años 20 con una feria modernista durante todo el fin de semana. Se iniciará el viernes 26 de julio a las 17.00 con la apertura del mercado modernista y el primer pase de ambientación musical a cargo de los Dixie Kings. De 18.00 a 21.00 habrá juegos tradicionales para toda la familia en los jardines del entorno de la Terraza y a las 18.30 será el segundo pase de Dixie Kings. A las 19.00, en la capilla de San Roque, Alberto Valcárcel hablará sobre arquitectura modernista. A las 22.00 se cierra la jornada con el concierto de Gallaecia Small Band en el escenario principal detrás de la Terraza.







El sábado 27 el mercado modernista estará abierto de 12.00 a 23.00 horas. A las 12.00 se celebrará la primera ruta didáctica sobre la arquitectura modernista en Sada, dirigida por Alberto Valcárcel, saliendo de la Terraza. La segunda será por la tarde, a las 18.00, desde la Casa da Cultura. A las 13.00 habrá un espectáculo de danza a garco de la Escola de Baile Carmel López en el escenario principal detrás de la Terraza. A las 19.00 Potato Head y Whatever Jazz Bands harán un pasacalles musical y a las 20.00 habrá audiovisuales de cine de la Asociación Nacional de Entidades Modernistas. A las 22.00 tocarán tras la Terraza Whatever Jazz Band y Potato Head Jazz Band a las 00.00.





El domingo 28 de julio el mercado modernista estará abierto de 12.00 a 22.00. De 12.00 a 14.00 se celebrará la ruta de vehículos históricos por las calles de Sada de la mano de la asociación Veteran Car. A las 13.00 habrá habrá sesión vermú en los jardines del entorno de la Terraza con la música de Le Barluthier. A las 14.00, en el mismo lugar, será el picnic popular y de 14.00 a 17.00 se expondrán vehículos históricos en la plaza tras la Terraza. A las 18.300 será el turno del pasacalles musical con las bandas Potato Head y Tropical Jazz Band en el entorno del Carrusel Modernista. A las 19.00 tendrá lugar el espectáculo de magia "O camiño do afiador" del Mago Teto en los jardines de la Terraza y de 19.00 a 21.00 la playa de As Delicias contará con un bautismo aéreo en globo aerostático para el que es imprescindible llevar vestimenta modernista. A las 21.30 tocará Tropical Jazz Band en el escenario principal detrás de la Terraza y a las 23.00 será la jam session de fin de fiesta con Tropical Moon, Potato Head y Whatever Jazz Band.