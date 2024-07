​Fiestas del Carmen en Sada

Las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen empezarán en Sada el sábado 20 de julio a las 09.00 horas con las Alboradas de la Agrupación Folclórica Gaiteiros de Fontán. A de 11.00 a 22.00 estará abierto el mercado mariñeiro de artesanía en el Paseo Portuario y a partir de las once, en el mismo lugar, estará en marcha el taller de carpintería y juegos para niños. A las 18.00 habrá misa en honor a la Virgen del Carmen en la lonja del puerto y a las 19.00 saldrá la procesión marítima desde el muelle. A las 19.30 será la sardiñada popular en el paseo portuaria y a las 20.00 comenzarán la animación musical tradicional con Nova Troula. A las 22.00 se cierra la jornada con el concierto de la Banda Xangai en el Paseo Portuario.







El domingo 21 el mercado mariñeiro reabrirá de 11.00 a 22.00 y volverán los talleres de carpintería y juegos desde las once. A las 12.30 se celebrará la reunión de embarcaciones tradicionales. Los 'Xogos Mariñeiros' serán de 11.30 a 18.30, empezando con un desfile solidario desde la Casa de la Cultura al puerto, a las 15.00 tocarán Malditos Pendejos en la explanada del Jurjo. De 16.00 a 16.30 se podrá realizar la inscripción presencial para la regata de hinchables y kayaks y a las 17.00 empezarán las regatas. A las 18.30 se entregarán los premios. Por su parte, el Festival de Artes Escénicas Ta-Chán tendrá lugar en el Paseo Marítimo Portuario, con la actuación a las 13.00 de la compañía Cirkompacto con "Hell Brothers", a las 19.00 de Ghazafelhos con "As minas do rei Salomón" y a las 22.00 de Asacocirco con "Circo de lume".