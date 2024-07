Españul con Lamine Thior

Españul é unha viaxe de 5.000Km sen moverse da butaca, a través do cal Lamine Thior narra as súas orixes desde Senegal a Alxeciras, onde se criou e as vicisitudes que viviu como persoa negra criada en España.

Un monólogo de 90 minutos cheo de contrastes culturais cos seus amigos, a peculiar relación que ten coa súa nai e a súa primeira conciencia da existencia do racismo, o que supón pasar de ser un "neno negrito adorable" a un "negro adulto criminalizado“.

Lamine convídanos a analizar os nosos prexuízos a través de historias con transfondo social que sempre acaban con finais rocambolescos, rompendo con inesperados gags de humor sobre os seus intentos infrutuosos de ligar, que unha e outra vez lle levarán a momentos do máis surrealistas.

Unha experiencia única con momentos de reflexión e unha mensaxe de superación moi poderosa na que as risas están aseguradas.

ENTRADA DE BALDE