+QJazz | Tia Carroll

Tia Carroll, toda una integrante del Salón de la Fama del Blues, será la encargada de abrir el calendario de conciertos del Festival Internacional +QJazz, con una actuación abierta al público, con acceso gratuito, que tendrá lugar en la plaza de Azcárraga a partir de las 21.00 horas.

La reputada artista californiana, una de las grandes voces del blues y el soul en la actualidad, creció escuchando a figuras como Tina Turner o Stevie Wonder para, ya sobre las tablas, trabajar al lado de leyendas como Ray Charles. Carroll, que días atrás mostró su emoción por su vuelta a España y describió esta experiencia como algo "maravilloso y espectacular", invitó a la ciudadanía a asistir y disfrutar de la actuación prevista este martes en la Ciudad Vieja.

El miércoles 3, será el turno de Verónica Ferreiro y Javier Sánchez, dos músicos que se adentran en una mezcla de jazz, folk y música clásica. Ferreiro, coruñesa residente en Madrid, presentará su nuevo trabajo 'Camino'. La actuación tendrá lugar en el Jazz Filloa, en dos sesiones (21.45 y 23.00 horas).



La programación del +QJazz continuará el 4 de julio en la Sala Mardi Gras (21.30 horas), con la actuación de la Joe Lastie's New Orleans Sound. Lastie, criado en una saga familiar de grandes artistas a la batería, acompañó durante su trayectoria a Irma Thompson, Allen Toussaint y The Blind Boys of Alabama, entre otros.

El festival seguirá el viernes 5 con el concierto del James Carter Organ Trio en el Garufa Club (22.00 horas), donde también tendrá lugar a actuación de Los Hot Chocolates, ya el sábado 6 (22.30 horas).

El plato fuerte del festival será el Christian McBride Quintet, que actuará en el Teatro Colón el martes 9 de julio, a las 21.00 horas, en la jornada de clausura. McBride, bajista, compositor y director de la banda, ganador de ocho premios Grammy, estará acompañado en A Coruña de cuatro talentos emergentes: la saxofonista Nicole Glover, la guitarrista Ely Perlman, el pianista Mike King y la baterista Savannah Harris.

Las entradas de la nueva edición del Festival Internacional +QJazz ya están a la venta. No caso del concierto previsto en el Teatro Colón, a través de la página web de Ataquilla y en la taquilla del quiosco de la plaza de Ourense. También se pueden adquirir los pases para las actuaciones que tendrán lugar en el Garufa Club, Jazz Filloa y Sala Mardi Gras.