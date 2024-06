Primavera no Camiño Inglés

Música en Vivo

A xornada comezará coa actuación da Banda Xuvenil Airiños de Fene, que tocará de 11:45h a 12:30h. Máis tarde, de 17:30h a 18:15h, desfrutaremos da música do grupo Arnela do Concello de Carral. Continuando coa música tradicional galega, o AFC Orballo presentará o seu espectáculo “Pola Tradición do Camiño Inglés” do Concello de Pontedeume de 18:30h a 19:15h. Finalmente, ás 19:30h, a Rondalla Bohemios do Concello de Ferrol pechará a xornada musical coa súa actuación.

Actividades Artísticas e Culturais

Para os amantes da arte, a artista Nana do Concello de Ordes estará creando arte en directo desde as 11:00h ata as 19:00h. Ademais, os máis pequenos poderán participar en obradoiros infantís: de 16:00h a 18:00h haberá un obradoiro de barro de Brañas de Valga do Concello de Mesía, e de 18:00h a 20:00h, un obradoiro de chapas organizado polo Concello de Culleredo. Estas actividades proporcionan unha excelente oportunidade para que os nenos se divirtan e aprendan novas habilidades mentres os adultos desfrutan do evento.

Espazo Gastronómico e Mercado Artesanal

No Escenario Rede Stelar, os visitantes poderán deleitarse cunha variedade de experiencias gastronómicas e artesanais. Ás 11:30h, comezará unha demostración da Arte dos Ourives do Concello de Santiago de Compostela, seguida ás 11:45h por un showcooking de vieiras a cargo da Confraría de Barallobre do Concello de Fene. Ás 12:30h, o Concello de Pontedeume ofrecerá unha degustación de queixos e requeixo. A inauguración institucional da 7ª edición do Primavera no Camiño Inglés levarase a cabo ás 13:00h. Máis tarde, de 13:45h a 15:00h, o restaurante Brasa de Beche do Concello de Abegondo realizará outro showcooking. Pola tarde, de 16:00h a 17:30h, haberá un monólogo e improvisación teatral co espectáculo “Improdepor” dos actores Roi da Costa e Xavier Veiras. Ás 17:30h, presentaranse os gañadores do IV Concurso de Fotografía Dixital do Camiño Inglés e anunciarase a III Media Maratón e 10k do Camiño Inglés. Para pechar a xornada gastronómica, de 19:00h a 19:45h, A Artesa da Moza Crecha presentará o showcooking “Cociña coa Rede Stelar”. Durante todo o día, de 11:00h a 20:00h, os asistentes poderán desfrutar do Gastrobar con produtos locais e do Mercado Stelar con produtos artesanais.