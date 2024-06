Foliagra 2024

Foliagra 2024 no barrio do Agra do Orzán

O Centro Ágora acollerá dous eventos imperdibles o día 30 de xuño dentro da programación das festas do barrio:

Ás 12:00 h: Actuación da Banda Municipal de Música

Ás 19:00 h: Actuación de "Malvela"