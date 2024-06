Queens of the Stone Age

Conocida por ser una de las mejores bandas de rock en directo de la actualidad, anuncia su primer concierto en Galicia. Será el 18 de junio de 2024 en el Coliseum de A Coruña.

Formada en California por Joshua Homme durante la década de los 90, Queens Of The Stone Age es lo que sucede cuando un proyecto musical multidimensional supera el género que él mismo crea.

Demasiado prolífico, ambicioso y brillante como para limitarse a una única etiqueta, Queens Of The Stone Age se ha convertido rápidamente en ese gigante que ha bendecido al mundo con éxitos de la talla de ‘No One Knows’, ‘Little Sister’, ‘My God is the Sun’ o ‘The Way You Used To Do’ entre muchos más.





COMPRAR ENTRADAS