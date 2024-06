​Foliagra en A Coruña

Foliagra llega un año más al barrio coruñés del Agra do Orzán. Este fin de semana habrá ruadas desde la plaza de As Conchiñas el sábado y el domingo, de 12.00 a 14.30. Tocarán Santaia, el primer día, y Cántigas y Frores el segundo. Además, el sábado, de 19.30 a 22.30 habrá cantos de taberna con Cantareiros do Naval, Parabéns, Reviravolta y Tradidivdas Agra. Actuarán en la Adega Cavabelos, Cafetería de Juanes, Cafetaría D'ylons y Taberna O Rscaldo.