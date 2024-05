The Limboos | Off the Loop Tour

Surgieron de la nada en 2013 y, un año después,sacaron su primer álbum 'Space Mambo’. Con este lanzamiento, hicieron una que les llevo a traspasar fronteras hasta llegar a Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suiza, Portugal o Italia.En 2017, sacaron su segundo disco, ‘Limbootica!’ , y el tercero,‘Baia’, llegó en 2019.

Con su último disco llegaron a festivales como Low Festival o el Warm Up, además de girar por todos los rincones de,España y Francia. Sin olvidar su paso por Bélgica,Países Bajos, Alemania, Suiza, Portugal o Italia.

The Limboos es una banda formada por Daniela Kennedy (batería y voces), Roi Fontoira (voz yguitarra), Sergio Alarcón (guitarra, teclado, percusión y coros), Javi Geras (bajo y coros) y Martín García (sintetizadores, teclados y coros).

Puertas 22h . Concierto 22:30h Entradas 16€/18€. Venta anticipada en www.thelimboos.com