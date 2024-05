Chuches Amil | 'Un conto ao revés'

Concerto baseado no libro-disco Un conto ao revés, no que dous nenos van vivir mil aventuras e soñan historias: toman o té con pastas cun dragón, montan no lombo dunha balea e dun cabaliño de mar e atopan un lobo verde cantándolle a unha ra azul.

Fran Amil dálles unha volta aos contos de sempre e agora nada é o que semella ser! Este é un conto ao revés que non ten cabeza nin pés!

A actividade desenvolverase na aula 8 do Centro Ágora e haberá dous pases:

"Un conto ao revés", de Chuches Amil, ás 17.00 h

"Un conto ao revés", de Chuches Amil, ás 18.30 h





Haberá que se inscribir previamente no horario escollido en