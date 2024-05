Concerto das Letras Galegas

O concerto, organizado polo Consello da Cultura Galega en colaboración co Concello da Coruña, será interpretado polo Grupo Instrumental Século XX, unha formación con case tres décadas de percorrido dirixida polo violinista albanés Florian Vlashi -integrante da Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) desde o ano 1992 e veciño da Coruña-, acompañado polo baixo-barítono coruñés Daniel Mosquera. O acto supoñerá a estrea oficial de Concerto para un home só, unha obra orixinal do compositor herculino Federico Mosquera, baseada na obra homónima de Luísa Villalta.

Na actuación interpretaranse, ademais, pezas dun referente histórico do Barroco como o italiano Antonio Vivaldi. Florian Vlashi e Carolina Cygan, como solistas, abrirán camiño na fase inicial do concerto, no que tamén terá lugar a estrea absoluta de Bachian reflex. Präludium und fuxa do albanés Edmond Buharaja.

Desta forma, no concerto renderase homenaxe a Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach, dúas dos compositores favoritos de Luisa Villalta, que ademais de escritora, tamén era violinista.





ENTRADA DE BALDE