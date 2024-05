Evaristo Calvo | 'A ver que pasa'

"Dentro do panorama dos espectáculos inclasificables nace un novo experimento: "A ver que pasa"

Algo mais de setenta minutos de humor de variadas pelaxes interpretados por Evaristo Calvo quen mostrará, sen pudor e ainda menos vergonza as súas fobias, as súas filias e, o que ainda é mais destacable a súa desfachatada indiferenza polos asuntos importantes. Un acto cómico diverxente no que se dan a man a ciencia lingïstica, o terrror, a desesperanza,o desacougo poético, e a angustia existencial co único propósito de botar unhas risas falando con seriedade.

Apertura de portas 20h . Comezo 20:30h.

Entradas anticipadas 10€ - Taquilla 12€

Venta e reservas só na propia sala en días e horarios de apertura.