Touliña Pop Festival

El Ayuntamiento de Sada asume la organización del Touliña Festival, un evento abierto "co obxectivo de que todos aqueles que se acheguen a Sada o 11 de maio poidan desfrutar do conxunto dos concertos programados", que completan el cartel de este 2024.

Cuatro se celebrarán en la plaza Irmáns Suárez Picallo a partir de las 22.00 horas: el de Private Function, de Australia, "cun son e posta en escena que non vai deixar a ninguén indiferente"; el de The Crawdaddys, que "non só foron os primeiros en chegar ó revival do son garage, senón que seguen estando entre os máis recomendables grupos para desfrutar do son dos 80"; el de Pat Todd & The Rankoutsiders, una banda de punk rock con sede en Los Ángeles, fundado por Pat Todd, excantante principal de la mítica Lazy Cowgirls, y el de Los Chicos traen desde Madrid "a mellor mestura de música negra, rhythm & blues, soul, un pouco de country, outro pouco de garage e algo de punk", detalla el Ayuntamiento de Sada.

Además, el TouliñaPop na Rúa, al igual que en ediciones anteriores, celebrará una sesión vermú en la zona del puerto, donde desde las 13.00 horas actuarán los pontevedreses The Bo Derek’s.

Por la tarde, en el entorno de la playa, se será el turno de los italianos The Midnight Kings, a los que se sumarán sesiones de pinchadiscos que terán lugar durante todo el día.