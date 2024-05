Musical | Let it be

LET IT BE – A MUSICAL ACROSS THE UNIVERSE es un OBSEQUIO hecho MUSICAL para todos aquellos ENTUSIASTAS de THE BEATLES, y que recorrerá los principales espacios escénicos del país para revivir y homenajear su música.

Un MUSICAL ORIGINAL que cuenta con un extraordinario elenco de 8 artistas, con TODA la MÚSICA e increíbles VOCES en RIGUROSO DIRECTO, que harán participar al público de una experiencia inolvidable llena de buen humor y elegancia sobre el escenario; con una increíble puesta en escena apoyada por una extraordinaria iluminación que estará acompañada de PROYECCIONES ESPECTACULARES con video mapping, y que recrearán la MAGIA MUSICAL de THE BEATLES.

Y sin olvidarnos de los míticos instrumentos de la banda: los amplificadores VOX y las guitarras Rickenbaker de Lennon y George, el Bajo Hofner de Paul y, cómo no, con la famosa batería Ludwig de Ringo.

Pablo, Paul para los amigos, es un músico que no atraviesa su mejor momento. Tras deshacerse de su banda tributo a The Beatles, lleva tiempo con su guitarra interpretando las canciones de The Beatles, que tanto le fascinan, en pequeños bares y en plena calle.

Su situación económica es crítica. Pero encuentra un anuncio en el periódico, en el que se requieren personas para un experimento científico.

La posibilidad de ganar un dinero rápido o quizás el hecho de que el laboratorio se llame «Abbey Road», es suficiente motivación para que Pablo quiera concertar una entrevista.

El experimento consiste en realizar un viaje al futuro, siendo la primera vez que se intente con un ser humano. Viajaría a 2050, permanecerá allí durante 10 días y lo volverán a traer de vuelta. Su misión será conseguir información y pruebas que puedan demostrar que ha conseguido viajar al futuro.

Paul accede a someterse al experimento, a pesar de las incertidumbres que le generan. Pero él nunca se separa de su guitarra, y esta vez no será una excepción.

El viaje al futuro se convierte en un viaje a un universo paralelo en el que no existe la música…





