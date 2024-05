Andaina solidaria nocturna en Sada

A participación nesta Andaina, ademais de realizar unha actividade comunitaria, saudable e lúdica, fai posible que Cruz Vermella atenda a máis de 400 persoas en situación de vulnerabilidade na contorna do Concello de Sada.

PERCORRIDOS



Esta Andaina organízase como unha actividade inclusiva e accesible para calquera persoa, e por iso deseñáronse dous percorridos de 6.28 km e de 7.69 quilómetros. En solitario, acompañado, en familia ou cos amigos ou compañeiros.

Os percorridos serán os seguintes:

- Curto: Pazos-Sadadarriba-Souto-Carnoedo-Fontán. 6,28 km

- Longo: Pazos-Sadadarriba-Souto-Taibo-Carnoedo-Fontán 7,69 km

DORSAL

A recollida do dorsal e do Boleto do sorteo do Ouro na Sede de Cruz Vermella.

Ata o 10 de maio: de 8,00-14,30 horas

Xoves 9 de 18,00 a 21,00 h e venres 10 de 17,00 a 20,00 h