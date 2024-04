Amoeba Split ft. Richard Sinclair

Amoeba Split es una banda coruñesa de jazz rock con más de 20 años de trayectoria. Se les considera en la actualidad como uno de los máximos exponentes mundiales del "Sonido Canterbury". Han sido reconocidos por expertos internacionales en múltiples ocasiones como una de las mejores formaciones de jazz-rock progresivo de Europa, y fueron premiados por la crítica especializada en el género (Premio Progawards a mejor disco de debut de Rock Progresivo). Han actuado en el prestigioso "Finisterrae Prog Festival”, junto a celebridades como Al Di Meola, Neal Morse o Jan Akkerman. Además, han actuado en el Festival de Jazz de Montreux, entre otros importantes eventos del jazz y el rock.. En Abril 2023 publicaron su tercer disco, "Quiet Euphoria", ubicado en el TOP 20 de todos los discos editados en el mundo en 2023 por Progarchives, referencia en el estilo.

Por su parte, un atractivo importantísimo para este concierto será la presencia de Richard Sinclair. Músico inglés conocido por ser uno de los pioneros de la escena de Canterbury, música de gran originalidad que combina numerosas influencias, entre las que destacan el rock progresivo, el jazz y el folk. Su voz es la más reconocible del estilo y su forma de tocar el bajo ha influido a varias generaciones de músicos. Ha formado parte entre otros de los grupos CAMEL y CARAVAN, realizando giras mundiales desde los años 70, actuando además en los principales espacios televisivos de Inglaterra (Top of the Pops, BBC Sigh and Sound, Beat Club, etc). Podemos afirmar que vamos a disfrutar de un "Mick Jagger" del Rock Progresivo en A Coruña.

Sin duda la actuación conjunta de ambas propuestas artísticas constituye un hecho absolutamente histórico en nuestra ciudad, al combinarse tradición y vanguardia de un tipo de música catalogada como única e irrepetible por su singularidad.





