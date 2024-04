Vargas Blues Band

La Vargas Blues Band pisará de nuevo las tablas de la mítica sala coruñesa.

Un tour que estará centrado en su próximo lanzamiento discográfico registrado en directo en la sala Revi Live, en Vicálvaro (Madrid), el pasado 9 de diciembre de 2023. En un concierto en el que estuvo presente el ilustre Miguel Ríos y el guitarrista John Parsons. Y en que interpretaron clásicos cómo «Sin City», «Do You Believe In Love», «Back Alley Blues», «Blues Magic» entre otros muchos más y en el que se contó con la voz portentosa de Bobby Alexander