Festa do Libro en Santa Cristina

O domingo 21 de abril a praza afundida de Santa Cristina transformarase nunha auténtica festa dos libros, gracias á colaboración da Asociación Galega de Escritores, o Concello de Oleiros e a Libraría Mar de Letras. As tres entidades aunan forzas, e a colaboración das librarías Que me contas, Bolboretas e Paperazzi, e poñen en marcha A Festa do Libro na Rúa, un evento pensado para achegar a literatura aos lectores e lectoras, fortalecendo o achegamento entre escritores e escritoras e amantes dos libros.

O evento, que contará con máis de trinta autores e autoras que participarán en charlas, lecturas públicas, sinaturas, coloquios e debates, e estará aderezado con contacontos e espectáculos infantís, e con música en directo.