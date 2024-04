Francis of Delirium en Mardi Gras

Francis Of Delirium es el apodo de Jana Bahrich, de 22 años, residente en Luxemburgo. El increíble viaje de la joven artista hasta este momento la ha llevado a lanzar tres EP aclamados por la crítica, "All Change", "Wading" y "The Funhouse". Con elogios hasta el momento de artistas como Stereogum, FADER, Pitchfork, The Line of Best Fit, 6 Music, Clash, KEXP y NPR, por nombrar sólo algunos, Francis of Delirium está al borde de algo extremadamente emocionante con su álbum debut 'Lighthouse'.







Entradas en Dice.fm por 11,50 euros.