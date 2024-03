Mostra de teatro afeccionado de Sada 2024





A Consellería de Cultura dentro das súas competencias na promoción da participación cultural activa da poboación, programa unha nova edición da Mostra de Teatro Afeccionado, que celebra este ano a súa décimoseptima edición.

A Mostra de Teatro do Concello de Sada configúrase como unha cita anual na que teñen cabida os traballos presentados por compañías de teatro amateur para servir de impulso favorecedor da participación popular na cultura e promover o teatro como medio de enriquecemento cultural dos veciños e veciñas.

Con este certame téntase achegar máis o teatro á poboación de Sada, ofrecendo unha visión do panorama do teatro amateur que se fai non só desde Galicia, senón que, na medida en que se apunten e saian seleccionadas, tamén noutras comunidades autónomas.

Premios Lugrís Freire

Establécese un premio directo de 800 € para as compañías seleccionadas para a fase de representacións da Mostra. Ademais outorgarase o Premio Lugrís Freire ao «Mellor espectáculo para o público», cun importe de 400€.

Establécese finalmente o Premio Lugrís Freire ao «Mellor espectáculo para o xurado», cun importe de 400€.

A Consellería de Cultura e Normalización Lingüística nomeará un xurado, que estará formado por persoas implicadas na actividade teatral e por representantes municipais.

Calendario de representacións

- Sábado 6 de abril ás 19:00 horas: "Losers" da La Tardada Teatro (Zaragoza).

- Domingo 7 de abril ás 19:00 horas: "De marzo a marzo" de Opaí Teatro (Ferrol).

- Sábado 13 de abril ás 19:00 horas: "Croquetas" de Agrupación Teatral Mariñán (Betanzos).

- Domingo 14 de abril ás 19:00 horas: "Hasta luego Mari Carmen" de Caixón de Xastre (A Coruña).

- Domingo 21 de abril ás 19:00 horas: Gala de clausura. Entrega dos premios Lugrís Freire e representación de "Melocotón en almíbar" de Teatro Artesán (Sada).