"Último verán en Santa Cristina" de Eduardo Alonso por la compañía Teatro do Noroeste

“Último verán en Santa Cristina”, conta o acontecido a un rapaz de 12 anos que, no ano 1960, pasa o seu último verán nunha praia preto da cidade na que vive.

Moitos anos despois, cando xa é un home adulto recibe unhas cartas supostamente propiedade da súa nai xa morta e, na lectura destas cartas, rememora o acontecido aquel verán. Como ademais é fillo de militar, o rapaz vive especialmente os acontecementos da sociedade franquista da época: os desfiles na praza da cidade que coinciden coa estancia de Franco no Pazo de Meirás, a poucos quilómetros de onde el veranea.

Entre os seus propios recordos, moi escorados nas lembranzas relacionadas co seu paso de neno a adulto, e as cartas agora coñecidas vai descubrindo a relación da súa propia nai, a muller do militar, cun antigo amigo da xuventude, agora fuxido e enrolado na última partida de guerrilleiros antifranquistas que aínda fica activa en Galicia nese ano de 1960.

Para o protagonista, agora un adulto, a lectura das cartas e os recordos non moi precisos que aínda conserva de aqueles anos, dos que pasaron xa máis de trinta, vanlle descubrindo as relacións triangulares da súa nai, o seu pai e o partisano que, inevitablemente, rematarán en traxedia.

Reparto

Xavier Estévez Actor, no papel de Alfredo.

Actor, no papel de Alfredo. Maxo Barjas Actriz, no papel de nai.

Actriz, no papel de nai. Miguel Pernas Actor, no papel de pai.

Actor, no papel de pai. Manuela Varela Actriz, no papel de Ánxela.

Actriz, no papel de Ánxela. Luma Gómez Actriz, no papel de Carmiña Ramona.

Actriz, no papel de Carmiña Ramona. Equipo Taetro Escenografía e indumentaria.

Escenografía e indumentaria. Fernando Alonso Composición musical.

Composición musical. César Seijas Videos.

Videos. Imma António Axudante de dirección.

Axudante de dirección. Eva Alonso Produción.

Produción. Eduardo Alonso Deseño de iluminación e dirección.

Las entradas ya están a la venta a un precio de 5 euros en la página web del Concello de Sada.