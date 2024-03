Día do Deporte

El Concello de Bergondo organiza, el sábado 6 de abril, la segunda edición del ‘Día do deporte en Bergondo’, una jornada en la que vecinos y vecinas podrán probar casi una veintena de disciplinas y asistir a diferentes exhibiciones.

El Albergue de Gandarío de Bergondo será el lugar en el que se desarrollará esta iniciativa, que ya fue un éxito el año pasado. A las 12:00 horas se abrirán las puertas, con demostraciones de disciplinas como el kajukenbo (arte marcial), gimnasia rítmica, ciclismo, atletismo, baloncesto y salvamento acuático, que se celebrarán durante toda la jornada

Todos y todas aquellos que se animen a participar, además de asistir a las exhibiciones, podrán probar hasta 13 disciplinas deportivas: escalada, tiro con arco, triciclos, parkour y skate, voley, tenis, bádminton, florball, kin-ball, goal-ball, minigolf, kayak y diferentes juegos populares. Además, también se podrá llevar la bici.

El horario será de 12:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas. En el espacio de descanso, de 14:00 a 15:30 horas, se repartirán, totalmente gratis, callos, pizza y fruta para todos y todas las participantes. También se podrá llevar comida a las zonas habilitadas del albergue de Gandarío.

El proceso para participar se cierra el lunes 1 de abril a las 14:00 horas. Para asegurar la plaza con antelación es necesario cubrir el formulario que aparece en la siguiente dirección: II Día do Deporte en Bergondo .

Sin embargo, existe la posibilidad de inscribirse el mismo día de la actividad en el espacio ubicado a tal fin, cubriendo la solicitud de participación. Como dato a tener en cuenta, todos los menores de 14 años deberán estar acompañados por una persona adulta responsable del menor o la menor.

Para desarrollar esta iniciativa, colaboran el CBM Oleiros; el Club Salvamento Sada; el Club Rítmica Ausarta; el Club Ciclista Skapaos; la Asociación Cultural, Recreativa y Deportiva de Boxing As Mariñas; el Club Atlético Bergondo; la APA “As Mariñas” do CPI Cruz do Sar y Protección Civil de Bergondo.