Concierto The Brains

The Brains son la banda de psychobilly y horror-punk más loca y desenfrenada de la escena canadiense. Y estarán de vuelta en Europa en 2024 con nuevo disco bajo el brazo, el noveno nada menos!

The Brains nunca ha sido una banda que siga las reglas; de hecho, se han propuesto destruir total y completamente a cada uno de sus seguidores con cada álbum que lanzan y con cada concierto que tocan. Absolutos currantes y guerreros de la carretera, han llevado su espectacular show en vivo a los cuatro rincones del mundo, tocando en salas hasta la bandera en toda Europa, Canadá y Estados Unidos junto a artistas como Mad Sin, The Offspring, The Reverend Horton Heat, The Real McKenzies o The Creepshow entre otros.

La sección rítmica increíblemente rápida e increíblemente ajustada de Pat Kadaver (batería) y Colin The Dead (contrabajo) amenaza en cada concierto con llevar los límites de la cordura y la seguridad hasta el límite. El canturreo inquietante de Rene D La Muerte (voz/guitarra) provoca escalofríos incluso en el oyente más hastiado, mientras que sus guitarrazos característicos fusionan los sonidos rockabilly de los años 50 con la intensidad de una motosierra industrial. The Brains continúan desdibujando las líneas entre rockabilly, psycho, surf, punk y rock and roll; derribando barreras de género y exigiendo lealtad eterna en cada espectáculo que presentan. Incorporando elementos de lo que sea que les apetezca en cada momento, The Brains supuran una mezcla irresistible de ferocidad al estilo Motorhead, al tiempo que añaden una pizca de rockabilly revival y un buen puñado del caos del punk rock.





Jueves 21 21:00 apertura 21:30 concierto

Anticipada 17 en Wegow. The Butcher Shoy y Rockbox. Taquilla 20 euros