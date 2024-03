Estado da cuestión dos museos, aquí e acolá

O martes 19 de marzo, ás 20 horas en Portas Ártabras, Felipe Senén (Museólogo – Arqueólogo) pronunciará a conferencia: "Arredor do estado da cuestión dos Museos”: repaso do pasado, presente e futuro dos museos galegos en relación con outros, especialmente británicos. Actividade realizada dentro do tradicional cursiño “COMO SE VISITA UN MUSEO”.

De xeito teórico e práctico analizaranse os tipos de museos, o seu estado da cuestión en Galicia, asi como en relación con outros. Finalmente ofreceranse un tipo de recomendacións, tanto para a visita individual como colectiva a cada tipo de museo.

Entrada libre ata completar aforo.