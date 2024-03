Ciclo Sen Numerar Primavera 2024: 'NIÑA DE NADIE'

Por Mafalda Bellido y Sergio Serrano.

Empresa: La Zafirina

Tragicomedia, monólogo

Duración: 70 minutos

Spoiler. Estoy a punto de cumplir dieciocho años, mi teléfono va a sonar, mi vida se va a ir a la mierda y esto va a ser una movida. Un movida muy gorda.



Tres días en la vida de un adolescente. Tres días que empiezan con una llamada “Hace unos días que tu madre no viene, me pareció raro, me pareció raro, fui a tu casa y…” Un viaje de iniciación en ese momento en el que todo está por descubrir y el cascarón por romper.

Texto y dirección: Mafalda Bellido y Sergio Serrano

Actriz: Arianne Algarra

Iluminación: Ximo Olcina

Un proyecto de La Zafirina, coproducido con Russafa Escènica. Festival de Otoño 2023, con el apoyo del Centro de Teatro Escalante y el Ayuntamiento de Segorbe

Tráiler ya disponible en Youtube.

Entradas ya disponible en la web de Ataquilla desde 9 euros.