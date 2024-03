'Stop Making Sense': Película-Concierto de Jonathan Demme y Talking Heads

O vindeiro 8 de marzo regresa aos cinemas 'STOP MAKING SENSE', unha cita musical e cinematográfica que reúne os Talking Heads, unha das mellores bandas da historia, e o reputado director Jonathan Demme, gañador do Oscar ao Mellor Director. Elastica Films reestrea en salas o que é considerado o mellor 'concert film' da historia, que a prestixiosa A24 resucitou para reivindicar a icónica banda de rock.

Para celebrar esta chegada de ‘STOP MAKING SENSE’ aos cines, A Coruña será unha das 6 cidades españolas que acolla a preestrea do filme, nunha sesión especial o vindeiro martes 5 de marzo ás 20:15 nos Cantones Cines. Estará presentada e comentada por Nuno Pico de ‘Grande Amore’, un dos músicos máis icónicos do panorama galego actual, acompañado dos xornalistas Andrea Villa e Ángel Suanzes, do vlog ‘Verdades & Sobradas’.

As entradas para esta velada que promete boa música, bo cine e tamén baile, están xa á venda na web dos Cantones Cines.