Un viaje por Galicia

Manuel Arís, 1958

55 min.

O emigrado a Montevideo Manuel Arís filmou esta película entre 1953 e 1958 nas súas continuas viaxes a Galicia. Supón un percorrido polas catro provincias, de fondo valor patrimonial, moi apreciado polos emigrados de ultramar, que podían ver o que acontecía no seu fogar e como estaba a mudar grazas ás filmacións en 16mm de Arís. Proba do seu éxito foi a explotación durante dezaoito semanas seguidas no Gran Cine Mitre de Bos Aires.

Dixitalizado en 2023 pola Filmoteca de Galicia.