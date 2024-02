The Smoggers en concierto

Tras más de 15 años subiéndose a los escenarios y más de una veintena de trabajos de estudio (en diferentes formatos: álbumes, singles y EP's) a sus espaldas, podemos decir que estamos ante una de las bandas más consolidadas de la escena garage europea.





The Smoggers son sin duda dignos herederos del mejor garage revival de los 80’s. Siguiendo los pasos de sus ídolos del pasado (The Fuzztones, The Morlocks, The Cramps, The Cynics o The Chesterfield Kings...) han sabido rescatar como nadie la esencia de ese sonido y traerlo a la actualidad para convertirse en una de las bandas más reputadas del garage rock.









El nuevo disco, My Last Rock ’n’ Roll, ha salido a la calle en febrero de 2024 y en estos momentos se encuentran en plena gira de presentación.





Entradas ya a la ventaa partir de 12 euros.