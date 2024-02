Julen Rodríguez, Abdul y Majo Gimeno, en Lo Que De Verdad Importa

Julen Rodríguez, Abdul y Majo Gimeno estarán el viernes 8 de marzo en el congreso para jóvenes de la Fundación Lo Que De Verdad Importa.













Julen Rodríguez es un joven comprometido con la conservación de los mares y los océanos. Junto a su hermana Amaia, fundó la start up Gravity Wave con la intención de generar un impacto positivo en la sociedad retirando los plásticos de los mares y contribuyendo a su transformación en productos de valor.





Esta empresa de concienciación medioambiental cuenta con una red de más de 4.000 “pescadores de plástico” distribuidos por distintos puertos mediterráneos que rescatan los residuos acumulados en el fondo marino y los llevan a tierra para depositarlos en contenedores especiales de reciclaje.





Abdul es un joven kurdo que estuvo secuestrado en una cárcel por el Estado Islámico. Tras cuatro meses de cautiverio, arriesgó su vida para poder escapar. Llegó a Madrid en el verano de 2015, donde actualmente reside junto a su familia, convirtiéndose en el primer menor de Siria en solicitar refugio en España, tras haber recorrido 4.000 kilómetros a lo largo de 10 países.





"Estuve en la cárcel de torturas mucho tiempo y sin saber nada de mi familia. No sabía ni cuándo ni cómo, pero sí que, si me quedaba, estaría esperando a morir; y que, si me cogían, me matarían", cuenta.





Majo Gimeno es una gran conocedora de la dura realidad de los niños enfermos que viven solos en los hospitales y la fundadora de Mamás en Acción, ONG que creó en 2013 para acompañar a pequeños y jóvenes que, por distintas razones, no pueden contar con el apoyo de sus padres durante su hospitalización





Bajo el lema #NiUnNiñoSolo, decidió dejar su trabajo y poner en marcha junto a 4 amigas esta ONG con sede en Valencia que actualmente cuenta con miles de personas que prestan su ayuda en diversos hospitales de toda España.





Esta 15ª edición del congreso para jóvenes que la Fundación LQDVI organiza en la ciudad, en el que la Fundación María José Jove y Felipa Jove participan respectivamente como partner fundador en A Coruña y presidenta de honor, tendrá lugar el viernes 8 de marzo a las 9.30 en Palexco y reunirá a alumnos de colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades, organizaciones del ámbito de la discapacidad, asociaciones juveniles y familias de aCoruña.