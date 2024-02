Festa da Orella y BergondoRisión

El Concello de Bergondo celebra este sábado, 17 de febrero, su XXXII Festa do Entroido y la XXVII Festa da Orella en una programación entroideira que tiene como gran novedad la actuación de los mejores grupos del “BergondoRisión”, todo un clásico de estas fechas en el CPI Cruz do Sar. Además, no faltarán disfraces, música y animación para toda la familia.

El Entroido cambia este año de ubicación, pasando a celebrarse en el recinto del centro educativo debido a las obras de las instalaciones deportivas que el Concello está ejecutando en los exteriores de A Senra, ubicación clásica de estas fiestas.

Las actividades comenzarán a las 16:30 horas en el pabellón, donde se ha organizado una gran fiesta infantil en la que los más pequeños de la casa se lo pasarán en grande con los hinchables, el desfile de disfraces y la espectacular actuación circense de Kote Malabar.

Una vez terminada la fiesta infantil, el protagonismo será para la música y las clásicas orellas de Entroido. A las 19:30 horas dará comienzo la actuación de la Orquestra Finisterre, al mismo tiempo que la XXVII Festa da Orella, en la que se incluye un donativo para el alumnado de 4ºESO del colegio. En el descanso de la orquesta llegará la gran novedad: los mejores grupos del festival “BergondoRisión” se subirán al escenario para mostrar sus obras. Este festival, todo un clásico entre el alumnado de secundaria del CPI Cruz do Sar, garantiza las risas de jóvenes y mayores.