'Remember Queen': Tributo Musical

Los mejores éxitos de QUEEN, en vivo y en directo, como ONE VISION, BOHEMIAN RAPSODY, RADIO GA-GA o WE ARE THE CHAMPIONS, entre otros. Un espectáculo en el que se producen hasta 15 cambios de vestuario, mostrando el más emblemático de la carrera de Freddie, y que define la estética de Queen. Estamos ante el mayor tributo musical a Queen del mundo. La banda liderada por Piero Venery, auténtico doble de Freddie Mercury, ha recorrido España en varias ocasiones con este espectáculo que ya han visto cerca de 200 mil personas en nuestro país. Un concierto-espectáculo que causa en el público "la sensación de ver a Queen".

Las entradas ya están disponibles en la página web oficial de Ataquilla desde 31 euros.