Gala Galicia Ilusiona 2025 Javier Alborés

El teatro Colón acoge los días 20 y 21 de noviembre la “Gran Gala Internacional de Magia Galicia Ilusiona", el evento mágico más esperado del año. Los mejores ilusionistas del planeta reunidos en un mismo escenario para ofrecer un espectáculo sin igual. Las funciones serán viernes a las 18:00 y 21:00 horas; sábado a las 12:00, 18:00 y 21:00 horas.

6 ilusionistas llegados desde diferentes partes del mundo representando sus famosos números que los llevaron a recibir premios y galardones a nivel internacional. La edición 2026 contará con:

Murphy: Será un año más el grano maestro de ceremonias. El showman perfecto para conducir y dar paso a los mejores números de magia del mundo.

An Ha Lim: Considerado el rey de las cartas. Fue un auténtico pionero en la manipulación de cartas, una disciplina de máxima complejidad. Más de 1.500 cartas aparecen en la punta de sus dedos de una manera totalmente alucinante.

Diego & Elena: Una pareja que revolucionó la magia al mezclar acrobacias aéreas con quick change (cambio ultrarrápido de vestuario). Un número inédito donde la magia acontece en las alturas.

Tony Frebourg: Por primera vez en Galicia, llega un artista que ostenta 9 récords Guinness a nivel mundial y numerosos premios internacionales. Un número mágico donde la técnica más depurada con los diábolos es la protagonista.

Didak: Carisma, ritmo, juventud y alto impacto… La mezcla perfecta! Este ilusionista catalán será el encargado de poner en escena la magia de las grandes ilusiones. Apariciones, desapariciones o transformaciones imposibles, magia de gran formato!

Bonjin Koo: El auténtico maestro de una disciplina muy difícil de ver hoy en día y qué requiere de una preparación de muchos años: el cambio de máscaras chinas. Un arte milenario propia de la ópera china donde numerosas máscaras cambian de manera imposible delante de los ojos del público.

Las entradas irán desde los 14 a los 42 euros y se pueden adquirir en Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense