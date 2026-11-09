La representación de 'As cigarreiras'

La Fábrica de Tabacos, corporación fundamental de la economía coruñesa desde mediados del siglo XIX, fue escenario de las primeras luchas sindicales protagonizadas por mujeres que se libraron por aquel entonces en toda Europa. La revuelta de las cigarreras, olvidada en la historia, las enfrentó a la patronal el 7 de diciembre de 1857 en un conflicto que las convirtió en las inventoras de la negociación colectiva mediante disturbios.

Partiendo de este contexto, el espectáculo muestra un recorrido por la historia de la fábrica a través de sus protagonistas, las cigarreras, gracias a las cuales también descubriremos secretos de la ciudad herculina y sus lugares. En escena podremos ver a todo el elenco de Cántigas da Terra: Coro, Grupo de Gaitas y Percusión, Baile y Cuadro de Teatro; acompañados de la Banda de Música y un elenco de actores y actrices profesionales en un espectáculo que reúne música de A Coruña y sus alrededores conservada en los propios archivos de ambas entidades y en otros fondos locales, arreglada para este nuevo formato original.

La representación es el 19 de noviembre, a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera.

El espectáculo se estructura en tres actos. Acompañando a las cigarreras, el primer acto presenta el trabajo en la fábrica, con alusiones a la masa coral de la fábrica y su importancia en el contexto industrial. El punto de inflexión llega al final del segundo acto, cuando estalla la revuelta y la Foliada da Cruña es interpretada por las trabajadoras a modo de himno. Finalmente, la última sección del espectáculo desarrolla los argumentos a favor de unas condiciones de trabajo dignas, siempre enmarcados en el repertorio musical propio de la ciudad herculina.