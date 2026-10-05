Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

'Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño'

Vista exterior del teatro Colón
Vista exterior del teatro Colón
Quintana

En el marco de las Fiestas del Rosario, este miércoles 06, en el teatro Colón, a las 20.00 horas se presenta el espectáculo ‘Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño’

La obra reivindica el legado de la escritora homenajeada en el Día de las Letras Gallegas 2026. Se trata de un encuentro lleno de música, palabras y creación visual.

Cartel de presentación de 'Circes e morganas'
Cartel de presentación de 'Circes e morganas'
Cedida

Esta celebración colectiva, en torno a la figura de Begoña Caamaño, reúne  a Rosa Cedrón, Ana Romaní, Lucía Aldao, Uxía, Faia Díaz, Tereixa Novo, A Pedreira, De Vacas, Alba María o Zeltia Irevire, entre otras participantes, bajo la dirección escénica de Marina Oural y A Pedreira.

Fecha Iniciomartes, 6 de octubre de 2026 20:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

Mapa de ubicación