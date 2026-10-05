Vista exterior del teatro Colón Quintana

En el marco de las Fiestas del Rosario, este miércoles 06, en el teatro Colón, a las 20.00 horas se presenta el espectáculo ‘Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño’.

La obra reivindica el legado de la escritora homenajeada en el Día de las Letras Gallegas 2026. Se trata de un encuentro lleno de música, palabras y creación visual.

Cartel de presentación de 'Circes e morganas' Cedida

Esta celebración colectiva, en torno a la figura de Begoña Caamaño, reúne a Rosa Cedrón, Ana Romaní, Lucía Aldao, Uxía, Faia Díaz, Tereixa Novo, A Pedreira, De Vacas, Alba María o Zeltia Irevire, entre otras participantes, bajo la dirección escénica de Marina Oural y A Pedreira.