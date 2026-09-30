'Aburrimento', arquitecturas para o xogo escénico
'Aburrimento: arquitecturas para o xogo escénico' é un dispositivo artístico participativo que investiga como o corpo, o espazo e os obxectos poden activar o xogo colectivo e a imaxinación compartida. A proposta forma parte do proceso de creación da futura peza de danza ABÚRROME, dirixida á rapazada entre 6 e 11 anos.
A experiencia comeza cun momento de observación e percepción do lugar, que progresivamente abre paso á acción: as participantes activan o espazo, transforman a súa configuración e crean pequenas arquitecturas colectivas. A través do xogo, da relación co corpo e da interacción cos materiais, o escenario convértese nun territorio de descubrimento e creación compartida.
Este dispositivo investiga as posibilidades da participación nas artes escénicas e propón un espazo onde o aburrimento -entendido como suspensión do tempo produtivo- se converte nun motor para a curiosidade, a creatividade e o encontro.
Intérpretes: María de Vicente e Inés Santos
Dirección e concepto: Marta Alonso Tejada
Escenografía e arquitectura espacial: Juan Bas
Deseño de iluminación: Laura Iturralde
Asistencia de investigación: Cristina Varela
Para acudir é necesaria inscribirse antes.