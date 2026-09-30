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Agenda

'Aburrimento', arquitecturas para o xogo escénico

Aburrimento
A proposta forma parte do proceso de creación da futura peza de danza ABÚRROME
Concello da Coruña

'Aburrimento: arquitecturas para o xogo escénico' é un dispositivo artístico participativo que investiga como o corpo, o espazo e os obxectos poden activar o xogo colectivo e a imaxinación compartida. A proposta forma parte do proceso de creación da futura peza de danza ABÚRROME, dirixida á rapazada entre 6 e 11 anos.

A experiencia comeza cun momento de observación e percepción do lugar, que progresivamente abre paso á acción: as participantes activan o espazo, transforman a súa configuración e crean pequenas arquitecturas colectivas. A través do xogo, da relación co corpo e da interacción cos materiais, o escenario convértese nun territorio de descubrimento e creación compartida.

Este dispositivo investiga as posibilidades da participación nas artes escénicas e propón un espazo onde o aburrimento -entendido como suspensión do tempo produtivo- se converte nun motor para a curiosidade, a creatividade e o encontro.

Intérpretes: María de Vicente e Inés Santos

Dirección e concepto: Marta Alonso Tejada

Escenografía e arquitectura espacial: Juan Bas

Deseño de iluminación: Laura Iturralde

Asistencia de investigación: Cristina Varela

Para acudir é necesaria inscribirse antes.

Fecha Iniciojueves, 8 de octubre de 2026 18:00

LugarTeatro Rosalía de Castro

Dirección R. Riego de Agua, 37A, 15001 A Coruña, España

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