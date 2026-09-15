Adaptación teatral del libro 'El invencible verano de Liliana' 

El cartel de 'El invencible verano de Liliana' Cedida

Ganadora del Premio Pulitzer 2024, 'El invencible verano de Liliana' de la reconocida escritora mexicana Cristina Rivera Garza, se alza como un testimonio luminoso y conmovedor que transforma el dolor en un acto de amor, memoria y justicia. Es una historia profundamente íntima que, sin embargo, nos interpela a todos.

Rivera Garza entrelaza el testimonio personal, la investigación documental y la fuerza de la literatura para rendir homenaje a su hermana Liliana, una joven víctima de feminicidio en 1990. Su historia —marcada por la violencia estructural de un sistema que aún persiste— es también la de miles de mujeres silenciadas en el mundo. No es solo un ejercicio de duelo, sino un acto político de recuperación de la palabra, de la dignidad y de la justicia. Abre un espacio para la memoria colectiva desde la ternura, la lucidez y el coraje.

Forma parte del Ciclo Principal de Outono y se podrá ver los días 2 y 3 de octubre en el Teatro Rosalía, ambos pases a las 20.30 horas.