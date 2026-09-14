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Agenda

Estreno de la obra de teatro Ngoma

FOTO NGOMA 1 copia
Secuencia de la obra Ngoma
Cedida

NGOMA, la nueva creación de la compañía gallega Lana Guajira, se estrena el sábado 19 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña.

Un padre y una hija, Armando Martén y Gala Martén, comparten escenario para construir un viaje físico y simbólico alrededor de la transmisión intergeneracional, la identidad, la migración y la memoria cultural. Un diálogo entre dos cuerpos y también entre dos generaciones en el que el ancestral deja de pertenecer exclusivamente al pasado para convertirse en materia viva.

La pieza, de 50 minutos de duración y dirigida a todos los públicos, combina danza contemporánea y nuevas lenguajes escénicos en una propuesta íntima y física, pero también festiva, atravesada por la memoria corporal afrodescendente y por la energía del carnaval de Santiago de Cuba, que funciona como detonante poético de la creación.

Fecha Iniciosábado, 19 de septiembre de 2026 20:30

LugarTeatro Rosalía

Dirección R. Riego de Agua, 37, 15001 A Coruña, España

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