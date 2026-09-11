Teatro | Escándalo en redacción

Una escena de la obra de teatro Cedida

De los creadores de Escándalo en Palacio —más de 10.000 espectadores— y de 1888. Señorita Julia —TOP10 de la Cartelera Madrileña— llega la nueva alta comedia de Estudo Momento.

Clara Beltrán (Iria Ares) y Tomás Chamorro (Xoán C. Mejuto) deciden fundar su propio medio digital independiente. Tienen talento. Tienen ambición. Pero solo son dos. Para parecer una redacción sólida, inventan una docena de identidades. Bajo esos nombres ficticios comienzan a publicar noticias que ellos mismos firman. El experimento funciona. Los lectores crecen. Los clics se disparan. Hasta que un bulo creado para generar tráfico termina revelando un escándalo político real de enormes dimensiones.

De la noche a la mañana, su pequeño proyecto se convierte en el medio más consultado del país… y en el objetivo de todos los poderes. Atrapados, deberán decidir qué es más importante: la verdad… o el éxito.

Una comedia ágil, sofisticada y ferozmente actual sobre el teatro cotidiano del periodismo y el precio de la credibilidad. Si la verdad es un espectáculo, esta obra es su backstage

Hoy dos pases, uno el día 16 a las 21.00 horas y otro el 17 a las 20.30 horas. Las entradas están disponibles en Ataquilla.