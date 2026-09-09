'El Lago de los Cisnes' con Ballet de Kiev

Una representación del Lago de los Cisnes Cedida

La gira del Ballet de Kiev de 2022 por España quedó marcada en la memoria de todos nosotros con la tinta roja que, con trazo grueso, describe la tragedia que se vive desde entonces. Desde esa primera gira de 2022, el Ballet de Kiev de Viktor Ishchuk está recorriendo con un éxito arrollador los principales teatros y auditorios de España.

En 2026 recorrerán nuevamente los escenarios más prestigiosos de España. Las bailarinas y bailarines del Ballet de Kiev, bajo la dirección del Maestro Ishchuk nos ofrecen una versión emocionante, vibrante e increíble del Lago de los Cisnes, haciendo vivir al público una experiencia única.

Corría el año 2017 cuando el famoso bailarín solista del Teatro de la Ópera de Kiev, Viktor Ishchuk, consigue realizar un sueño largamente cultivado, la creación de una compañía estable y joven, que reuniese a las estrellas más prominentes de toda Ucrania y pudiesen presentar al mundo el talento, la maestría y la profesionalidad de los artistas de aquel país. Entre sus miembros, el Ballet de Kiev, cuenta con varios de los solistas del Teatro de Ópera y Ballet de Kiev.

Sus primeras representaciones consiguen el apoyo de los principales nombres de la escena ucraniana e inmediatamente son invitados por los teatros más importantes del mundo, habiendo realizado desde entonces más de 700 actuaciones. Las numerosas giras realizadas les han llevado a recorrer los mejores escenarios de Suiza, Alemania, Francia, España, Polonia, Croacia, China, Ucrania, Mexico y un largo etc.

El Ballet de Kiev mantiene entre sus objetivos principales el cuidado de las tradiciones y esencia del ballet clásico más puro, siendo cada representación una fiesta para los sentidos por la sobriedad de las coreografías, la perfección de todas y cada una de sus líneas, el virtuosismo de sus solistas y la vistosidad y grandeza de sus decorados y vestuario, todos ellos diseñados en exclusiva por los mejores maestros de los talleres de Kiev.

Este espectáculo aporta fondos económicos a UNICEF para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania. Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.