'Ubasute' de Paula Carballeira
Hay lenguas que solo tienen una palabra para el abandono, pero eso no quiere decir que no existan diferentes maneras de dejar para siempre algo, a alguien, a ti misma, y poco importa que intentes cambiar de lugar o que creas que yendo a Japón conseguirás alejar de ti la angustia, la culpa o los fantasmas. No existe un lugar en el mundo donde huir de la poesía, y la poesía trae de vuelta los recuerdos.
Ubasute es un término japonés que significa literalmente "abandono de una anciana" y que hace referencia a la supuesta costumbre de dejar a un familiar anciano o enfermo en una montaña o en un lugar apartado. Existen alusiones a esa costumbre en la tradición oral de numerosas culturas, pero no existe ninguna prueba de que realmente se practicara.
La obra escrita por Paula Carballeira está producida por Producción Berrobambán y dirigida por Vanesa Sotelo. La obra estará en el Teatro Rosalía durante el 25 y 26 de septiembre, ambas a las 20.30 horas, y tiene una duración estimada de una hora. Las entradas están a la venta en Ataquilla.