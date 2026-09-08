'Ubasute' de Paula Carballeira 

Paula Carballeira co seu premio María Casares a Mellor Adaptación por 'Berenguela na Gaiola' La Diapo

Hay lenguas que solo tienen una palabra para el abandono, pero eso no quiere decir que no existan diferentes maneras de dejar para siempre algo, a alguien, a ti misma, y poco importa que intentes cambiar de lugar o que creas que yendo a Japón conseguirás alejar de ti la angustia, la culpa o los fantasmas. No existe un lugar en el mundo donde huir de la poesía, y la poesía trae de vuelta los recuerdos.

Ubasute es un término japonés que significa literalmente "abandono de una anciana" y que hace referencia a la supuesta costumbre de dejar a un familiar anciano o enfermo en una montaña o en un lugar apartado. Existen alusiones a esa costumbre en la tradición oral de numerosas culturas, pero no existe ninguna prueba de que realmente se practicara.

La obra escrita por Paula Carballeira está producida por Producción Berrobambán y dirigida por Vanesa Sotelo. La obra estará en el Teatro Rosalía durante el 25 y 26 de septiembre, ambas a las 20.30 horas, y tiene una duración estimada de una hora. Las entradas están a la venta en Ataquilla.