'Comedia sen título' de Setestrelo Teatro

Setestrelo teatro Instagram Setestrelo teatro

Este viernes 11 de septiembre, el Fórum Metropolitano presenta a las 20.30 la 'Comedia sen título' de Setrestelo Teatro.

De la pieza 'Comedia sin título', que escribía Lorca cuando fue asesinado, solo se conserva el primer acto, pero en solo ese acto muestra la crítica social del poder y una mirada sobre una sociedad que muestra fala de sensibilidad, ceguera hacia los demás, hipocresía y mucho más. Es una pieza que cuestiona al teatro tradicional y propone un cambio radical que toque lo que late dentro de cada espectador.

Cartel de la obra 'Comedia sen título' Cedida

La obra, bajo la dirección de Mónica Sueiro, dura 50 minutos y es apta para todo público a partir de los 13 años.

Las entradas están a la venta en Ataquilla, a partir de 5,50 euros.