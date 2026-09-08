Rafa Durán y Oswaldo Digón Cedida

Este viernes 18 de septiembre, en el Ágora, a las 21.00 horas, se presenta la comedia 'Coaches de choque' con Oswaldo Digón y Rafa Durán.

Los 'Coaches de choque' es un espectáculo de comedia improvisada, un show interactivo en el que Oswaldo Digón y Rafa Durán interpretan a dos coaches entusiastas y extremadamente motivados que, a través de una terapia de impro-choque, crean sobre la marcha un espectáculo único a partir de las propuestas del público.

Las entradas están a la venta en Ataquilla, a partir de 16,60 euros.