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Comedia | 'Coaches de choque', con Oswaldo Digón y Rafa Durán

Rafa Durán y Oswaldo Digón
Rafa Durán y Oswaldo Digón
Cedida

Este viernes 18 de septiembre, en el Ágora, a las 21.00 horas, se presenta la comedia 'Coaches de choque' con Oswaldo Digón y Rafa Durán.

Los 'Coaches de choque' es un espectáculo de comedia improvisada, un show interactivo en el que Oswaldo Digón y Rafa Durán interpretan a dos coaches entusiastas y extremadamente motivados que, a través de una terapia de impro-choque, crean sobre la marcha un espectáculo único a partir de las propuestas del público. 

Las entradas están a la venta en Ataquilla, a partir de 16,60 euros. 

Fecha Inicioviernes, 18 de septiembre de 2026 21:00

LugarÁgora

Dirección Av. Gramela, 17, 15010 A Coruña, La Coruña, España

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